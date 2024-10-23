Казань, 23 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поцеловал каравай и попробовал чак-чак по прибытии на саммит БРИКС в Казани.

Главу Республики встретил в аэропорту лидер Татарстана Рустам Минниханов. Он предложил Лукашенко традиционные угощения — чак-чак и каравай.

«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький», — пошутил в ответ президент Белоруссии.

Целование каравая считается стариной традицией. В одних случаях во время церемоний с использованием каравая предлагают отломить от него кусочек, в других — поцеловать.

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