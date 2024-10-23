Курск, 23 октября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки превысили 280 человек, также противник лишился нескольких единиц техники, в том числе трёх танков, сообщила 23 октября пресс-служба Министерства обороны.

Всего за время ведения боевых действий на данном направлении ВСУ потеряли чуть менее 26 тыс. человек.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», - сказано в сообщении.

Кроме того, в минувшие сутки трое военнослужащих ВСУ сдались в российский плен.

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