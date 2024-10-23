Москва, 23 октября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области составили 25 943 военных. Об этом 23 октября проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 25 943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортёра, 989 боевых бронированных машин», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, за время боёв в приграничье Курской области украинские войска потеряли 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, уточнили в Минобороны.

Там добавили, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября пресс-служба военного ведомства также проинформировала, что в минувшие сутки в Курской области шестеро бойцов ВСУ сдались в плен. В указанный период были отражены две контратаки противника. Потери ВСУ за сутки превысили 340 человек.

«Курская авантюра» киевского режима отдалила перспективы урегулирования конфликта на территории Украины, заявил 21 октября постпред России при ООН Василий Небензя.

Задача-минимум лидера киевского режима Владимира Зеленского — резко повысить напряжённость в отношениях Запада и России, чтобы сорвать любые попытки диалога, а задача-максимум — спровоцировать прямое вступление армий стран НАТО в войну против РФ, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.