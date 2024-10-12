Курск, 12 октября, 2024, 03:55 — ИА Регнум. В курском приграничье 19 сёл освободили от украинских боевиков. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

По информации командира, на курском направление уже несколько дней наблюдается «активное движение вперёд», российские бойцы уничтожают противника в большом количестве.

«Почти за два месяца в общей сложности освобождены от ВСУ 19 населённых пунктов. Суджанское направление — ребята хорошо поработали», — добавил Алаудинов.

Генерал особо выделил несколько российских подразделений, в том числе 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты, которая дислоцируется в Приморье.

За последние двое суток, по словам Апти Алаудинова, российские военные зачистили два населённых пункта, ещё два продолжают зачищать. Группа «Аида» сожгла один танк, один ББМ.

Как сообщало ИА Регнум, Алаудинов заявил о провале киевских боевиков в попытке зайти в Белгородскую область. По словам командира, ВСУ не удалось осуществить серьёзный прорыв.

Генерал также рассказал о панике из-за неудач на линии фронта среди украинских военных, которые находятся в Курской области. При этом Апти Алаудинов уточнил, что зафиксирована попытка сконцентрировать новые силы ВСУ на границе.

У Вооружённых сил Украины на приграничных территориях Курской области возникли серьёзные трудности с логистикой, информировали в силовых структурах. Отмечается, что из-за этого в рядах украинской армии возникла неразбериха.