Казань, 23 октября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Членство какого-либо государства в Североатлантическом альянсе (НАТО) не препятствует присоединению к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы Турции вступить в объединение.

Иван Шилов ИА Регнум

«С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет», — ответил представитель Кремля на вопрос НТВ о том, могут ли страны НАТО, включая Турцию, вступить в БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара собирается расширить связи с БРИКС и надеется на саммите в Казани на плодотворный процесс.

В свою очередь генсек альянса Марк Рютте заявил, что участие Турции в мероприятиях БРИКС не противоречит её членству в НАТО.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Днём ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что БРИКС является важнейшей платформой для консолидации стран с развивающимся рынком. По словам китайского лидера, БРИКС выступает системообразующим фактором формирования равноправной и упорядоченной многополярности и общедоступной инклюзивной экономической глобализации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября, заявил, что данный саммит демонстрирует всему мировому сообществу, что группа БРИКС превратилась в эпицентр нового многополярного мира.