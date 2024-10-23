Москва, 23 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские военные в зоне проведения спецоперации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 23 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

Российские силы уничтожили базу горючего, места хранения безэкипажных катеров, а также цеха сборки беспилотных летательных аппаратов украинской армии.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение <…> скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, по информации начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Ивана Бигмы на 22 октября, ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности подразделений группировки российских войск «Запад» четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками. Удары по объектам военные нанесли барражирующими боеприпасами. Также украинская армия лишилась до 350 военных и двух автомобилей.

21 октября российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ. Также за сутки ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов противника.

23 октября морская авиация российского Черноморского флота уничтожила четыре украинских безэкипажных катера в Чёрном море. В тот же день российские войска освободили населённые пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР.