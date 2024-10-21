Москва, 21 октября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ, сообщила 21 октября пресс-служба Министерства обороны РФ.

Также в указанный период наносились удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов противника и иным объектам, сказано в сообщении.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункту временной дисклокации иностранных наёмников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — отметила пресс-служба.

Также 21 октября пресс-служба военного ведомства проинформировала, что совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации в минувшие сутки составили до 1700 человек. Средства ПВО РФ в указанный период сбили три реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, российские военные ранее рассказали, что переброшенные командованием ВСУ для обороны города Часов Яр в ДНР наёмники из Латинской Америки попросили об эвакуации. Среди наёмников есть раненые, иностранцы жалуются на холод и усталость, отмечалось в сообщении.

19 октября сообщалось, что во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье российскими войсками было поражено место дислокации иностранных наёмников ВСУ. Рядом находился склад боеприпасов, поэтому взрыв произошёл с детонацией. По предварительным данным, в результате удара погибли более 20 боевиков, не менее 60 получили ранения.