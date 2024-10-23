Москва, 23 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Морская авиация российского Черноморского флота уничтожила четыре украинских безэкипажных катера в Чёрном море, сообщает 23 октября Telegram-канал Минобороны РФ.

РИА Новости/Михаил Голенков

«Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ», — говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

За сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе, добавили в ведомстве.

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в зоне действия российских группировок войск составили до 2065 военных. Наиболее серьёзные потери противник понёс из-за действий группировок «Запад», «Юг» и «Центр»: до 510, 800 и 450 военных соответственно.

Населённые пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР были освобождены в результате действий подразделений группировок «Юг» и «Центр».

Как сообщало ИА Регнум, ранее штурмовики группировки «Центр», применяя тактику захода малыми группами, освободили село Михайловка в ДНР. Они двигались от укрытия к укрытию и использовали замаскированные блиндажи в лесу. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчёты беспилотников совместно с артиллеристами, авиацией и другими подразделениями. В момент наступления бойцы сумели ликвидировать большое число боевиков и их военной техники: бронированных машин пехоты и бронетранспортёров западного производства.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО. Он подчеркнул, что на всех направлениях фронта, где продвигаются российские военные, оборона противника трещит по швам.