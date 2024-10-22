Москва, 22 октября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в зоне ответственности подразделений группировки российских войск «Запад» четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками. Об этом 22 октября сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Иван Бигма.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Он уточнил, что удары по объектам военные нанесли барражирующими боеприпасами. Бигма также добавил, что средства противовоздушной обороны сбили в воздухе четыре украинских дрона.

«За истёкшие сутки потери противника составили до 350 боевиков и два автомобиля», ― процитировало «РИА Новости» начальника пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября военные Вооружённых сил России уничтожили с помощью FPV-дрона американский бронетранспортёр Stryker в Харьковской области. Бронетранспортёр производства США, который двигался по дороге вдоль лесополосы в Харьковской области, обнаружила разведка. После этого было принято решение нанести по нему удар.

В тот же день военнослужащие группировки войск ВС РФ «Запад» захватили 56 опорных пунктов ВСУ и станцию спутниковой связи Starlink в зоне специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации бойцы ударили по живой силе и технике четырёх бригад ВСУ в районах Григоровки в ДНР, Новолюбовки и Червоной Дибровы в ЛНР. Российская группировка также отбила три контратаки штурмовых подразделений противника.

Российские военные 21 октября в зоне проведения спецоперации в Донецкой Народной Республике захватили опорный пункт ВСУ, спрятанный под землёй. Объект представляет собой целый подземный город из капитально возведённой сети туннелей. Выбить противника из такого укрепления можно только в ближнем бою.