Москва, 23 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 октября в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Помимо этого российские войска освободили населённый пункт Серебрянка в ДНР, уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны доложило об освобождении Новосадового в ДНР.

Вместе с этим 19 октября Министерство обороны РФ обнародовало информацию о том, что ВС России освободили населённый пункт Зоряное в ДНР. Противника выбили бойцы группировки войск «Юг».

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские обозреватели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.