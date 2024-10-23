Казань, 23 октября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к БРИКС было бы неправильно, заявил 23 октября президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в узком составе.

Алексей Даничев Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС», — отметил российский лидер.

Вместе с этим президент предложил участникам заседания рассмотреть наиболее актуальные вопросы глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества стран-участниц БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит БРИКС в том числе прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Пресс-служба Кремля отмечала, что лидеры уделят на саммите особое внимание вопросам возможного расширения организации.

Накануне, 22 октября, Путин провёл ряд переговоров с лидерами стран БРИКС. Они отличались особой теплотой и дружеским настроем. Так, в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер пошутил, что достигнутый уровень отношений позволяет общаться без переводчиков.

Саммит демонстрирует всему мировому сообществу, что группа БРИКС превратилась в эпицентр нового многополярного мира, новой геополитики, дипломатии и мира. На это указал, в частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября. Венесуэльский президент добавил, что его участие в саммите БРИКС является историческим.

В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что видит значительный прорыв в развитии БРИКС, которого достигает объединение в интересах всех его участников, в том числе в торговле. Он добавил, что высоко оценил поддержку России в процессе присоединения к БРИКС.