Казань, 22 октября, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что видит значительный прорыв в развитии БРИКС, которого достигает объединение в интересах всех его участников, в том числе в торговле.

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Председательство России, по его мнению, открыло перед БРИКС новые горизонты развития.

«Мы видим значительный прорыв, которого БРИКС достигает в интересах всех его участников, независимо от каких-либо внешних факторов, особенно в торговых отношениях, включая сотрудничество между Египтом и Россией», — сказал лидер Египта 22 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

Абдель Фаттах ас-Сиси добавил, что высоко оценил поддержку России в процессе присоединения к БРИКС.

В 2024 году приоритетными направлениями деятельности БРИКС являются интеграция новых членов и создание независимой финансовой системы, пояснил президент Египта. На этих направлениях БРИКС добивается значительных успехов. Многие страны по всему миру стремятся присоединиться к организации, и их число растёт почти каждый месяц, заверил он.

«Мы высоко ценим поддержку России в процессе присоединения Египта к БРИКС. Признательны за все мероприятия, проведённые российской стороной в рамках председательства», — заключил Сиси в разговоре с Путиным.

Президент ещё раз подчеркнул, что участие в саммите является для него большой честью. Он назвал Путина своим «другом», а встреча на высшем уровне демонстрирует всему миру, что теперь именно БРИКС, а не страны Запада, формируют глобальную повестку дня.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит. Уже прошли встречи российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпинем. С обеих сторон отмечалось, что переговоры отличились теплотой и дружеским настроем.

Перераспределение сил в мире — это неизбежный процесс, который определяется законами истории. Европа и Северная Америка утратили своё лидерство, не желая приспосабливаться к новым условиям. Теперь внимание всего мира приковано не к встречам «Большой семёрки», а к заявлениям, сделанным на форуме БРИКС, делают выводы западные СМИ.