Казань, 23 октября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл беседы в формате тет-а-тет практически со всеми приехавшими на саммит БРИКС в Казань иностранными лидерами. Об этом 23 октября сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Михаил Метцель/РИА Новости

«Удалось нашему руководителю провести беседы ещё в формате тет-а-тет. Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку. И обсуждали, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы. Это тоже удалось сделать вчера», — рассказал журналистам Ушаков.

По словам помощника президента, Путин обсуждает тему Украины не со всеми участниками саммита БРИКС. С некоторыми — обстоятельно, с кем-то не затрагивается вовсе, отметил Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит БРИКС в том числе прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Накануне, 22 октября, Путин провёл ряд переговоров с лидерами стран БРИКС. Они отличались особой теплотой и дружеским настроем. Так, в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер пошутил, что достигнутый уровень отношений позволяет общаться без переводчиков.

Саммит демонстрирует всему мировому сообществу, что группа БРИКС превратилась в эпицентр нового многополярного мира, новой геополитики, дипломатии и мира. На это указал, в частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября. Венесуэльский президент добавил, что его участие в саммите БРИКС является историческим.

В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что видит значительный прорыв в развитии БРИКС, которого достигает объединение в интересах всех его участников, в том числе в торговле. Он добавил, что высоко оценил поддержку России в процессе присоединения к БРИКС. Председательство России, по его мнению, открыло перед БРИКС новые горизонты развития. Ас-Сиси назвал российского лидера Владимира Путина своим «другом», а встреча на высшем уровне демонстрирует всему миру, что теперь именно БРИКС, а не страны Запада формирует глобальную повестку дня.