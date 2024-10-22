Казань, 22 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Украинский конфликт должен быть решён исключительно мирным способом и Индия готова оказать этому любое возможное содействие, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.

Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Путин тепло поприветствовал Моди на встрече, политики обнялись. Российский лидер поблагодарил индийского премьера за то, что он приехал в Казань для участия в саммите объединения. Он также добавил, что с теплотой вспоминает июльский визит Моди в Россию.

На встрече Моди также заявил, что его второй за последние месяцы визит в Россию свидетельствует о координации и крепкой дружбе Индии с Россией. Он поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство и выразил уверенность в росте глобального влияния БРИКС.

Пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, включая Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечалось также в сообщении.

Всего на мероприятии ожидают участия 36 стран и шести международных организаций. Также запланирован визит генсека ООН Антониу Гутерриша.