Варшава, 22 августа, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Урегулировать конфликт на Украине военным путём невозможно. Об этом 22 августа заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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«Ситуация на Украине вызывает беспокойство всего мира. Мы глубоко верим, что нет такого конфликта, который можно разрешить на поле битвы», — сказал он в Варшаве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Глава индийского правительства подчеркнул, что страна выступает за диалог и поиск дипломатического решения для восстановления мира. Для достижения цели Индия готова сотрудничать со всеми дружественными странами.

Визит Моди в Польшу проходит 21 и 22 августа. Это первая официальная поездка главы индийского правительства в Польшу за 45 лет. А 23 августа Моди отправится с однодневным визитом на Украину.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день на встрече с индийской диаспорой в Польше Моди отметил, что Европа нуждается в мире. Он призвал государства объединится перед лицом глобальных вызовов.

8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с президентом Владимиром Путиным. Индийский премьер заявил, что Индия готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе неформальной встречи с российским лидером было достигнуто полное взаимопонимание о том, что мир необходимо установить как можно скорее.

Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.