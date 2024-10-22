Казань, 22 октября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Россия ценит взаимодействие с Индией в рамках БРИКС, заявил 22 октября на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита организации в Казани президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников /Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Глава российского государства поблагодарил Моди за то, что он лично возглавил делегацию Индии на саммите. Отношения двух стран носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства и динамично развиваются, отметил Путин.

«Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся. В хорошем состоянии находится товарооборот», — заявил президент России.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, включая Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечалось также в сообщении.

18 октября Путин заявил, что БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, и эта роль будет расти. Президент отметил, что совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» (G7).

8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с Путиным. В совместном заявлении президента России и премьер-министра Индии о развитии стратегических направлений двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года говорится, что развитие сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере энергетики является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений.