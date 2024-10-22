Москва, 22 октября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, заявила, что её задержание в аэропорту Шереметьево якобы в состоянии наркотического опьянения было спланировано заранее и является частью кампании влиятельных людей против неё.

Global Look Press

«Само собой, я абсолютно вменяемая, усталая — да, но без каких-то мифических «признаков», которые выдумывают СМИ, без каких-то мифических «запрещённых веществ», — написала певица на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), прикрепив видео с моментом задержания.

Певица уточнила, что начала вести съёмку сразу, как сотрудники полиции к ней подошли. По словам Глюкозы, они ждали именно её и планировали задержание.

Чистякова-Ионова рассказала, как её попросили пройти в отделение полиции в аэропорту, где обвинили в наркотическом опьянении и попросили сдать анализы. Артистка отметила, что не стала ничего делать без адвокатов и свидетелей.

«Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить», — добавила исполнительница.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября суд в Москве оштрафовал певицу на 5 тыс. рублей, признав её виновной в употреблении наркотических веществ. Уточняется, что ранее правоохранители заметили певицу в аэропорту Шереметьево в состоянии, которое сочли соответствующим наркотическому опьянению.

В июле концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске был близок к срыву. Певица, по словам зрителей, вышла на сцену в нетрезвом виде, не попадала в фонограмму и неадекватно себя вела. Артистка заявила, что её странное поведение объясняется побочным эффектом от антидепрессантов и снотворного.

Бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что намерен подать иск в отношении Чистяковой-Ионовой после её концерта в Красноярске. Ситуацию вокруг певицы он назвал «бешенством» и «беспределом» и добавил, что уход исполнительницы из коллектива «Глюк’oZa» также связан с её заявлениями и политическими взглядами.