Москва, 21 июля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер и композитор Макс Фадеев намерен подать иск в отношении Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, после её концерта в Красноярске. Об этом он заявил в аудиосообщении, опубликованном 21 июля в Telegram-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)

Он напомнил, что Ионова больше не входит в созданную им группу «Глюк’oZa». По словам продюсера, она была лишь «приглашённой актрисой», которую попросили уйти, когда её время в коллективе вышло.

«Больше терпеть нет сил, поэтому мы сейчас решили разработать с нашими юристами иск, который лишит её возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку», — сказал Фадеев.

Ситуацию вокруг Ионовой он назвал «бешенством» и «беспределом» и добавил, что уход исполнительницы из коллектива также связан с её заявлениями и политическими взглядами. Произошедшее в Красноярске перешло все границы, подчеркнул Фадеев.

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Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что бесплатный концерт Ионовой на Дне металлурга в Красноярске был близок к срыву. Певица, по словам зрителей, вышла на сцену в нетрезвом виде, не попадала в фонограмму и неадекватно себя вела.

Как сообщало ИА Регнум, Глюкоза была среди участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которая состоялась 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Дресс-код вечеринки предполагал минимальное количество одежды. Это вызвало широкий общественный резонанс после того, как кадры с мероприятия попали в Сеть.

После вечеринки в «Мутаборе» Фадеев заявил в Telegram-канале, что Глюк’oZa — не псевдоним исполнительницы, а название группы. Он пообещал возродить проект в «первозданном виде», но без Ионовой.