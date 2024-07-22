Москва, 22 июля, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) заявила, что её странное поведение на концерте в Красноярске объясняется побочным эффектом от антидепрессантов и снотворного.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)

Она написала пост в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что сейчас у неё сложный период, который начался после смерти бабушки и конфликта с её бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства — снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — написала певица.

Она извинилась и поблагодарила зрителей за встречу, отметив, что были и те, кому концерт понравился.

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Ранее сообщалось, что бесплатный концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске был близок к срыву. Певица, по словам зрителей, вышла на сцену в нетрезвом виде, не попадала в фонограмму и неадекватно себя вела.

Как передавало ИА Регнум, Фадеев заявил, что намерен подать иск в отношении Чистяковой-Ионовой после её концерта в Красноярске. Ситуацию вокруг певицы он назвал «бешенством» и «беспределом» и добавил, что уход исполнительницы из коллектива также связан с её заявлениями и политическими взглядами. Произошедшее в Красноярске перешло все границы, подчеркнул Фадеев.

Также он напомнил, что Ионова больше не входит в созданную им группу «Глюк’oZa». По словам продюсера, она была лишь «приглашённой актрисой», которую попросили уйти, когда её время в коллективе вышло.