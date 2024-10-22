Москва, 22 октября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал на 5 тыс. рублей певицу Наталью Чистякову-Ионову, более известную как Глюкоза, признав её виновной в употреблении наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº442 района Крюково города Москвы Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей», — отмечено в заявлении суда.

Уточняется, что ранее правоохранители заметили певицу в аэропорту Шереметьево в состоянии, которое сочли соответствующим наркотическому опьянению. Сама артистка от медицинского освидетельствования отказалась. Также отмечено, что наличие у звезды несовершеннолетних детей стало смягчающим обстоятельством для суда.

В июле концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске был близок к срыву. Певица, по словам зрителей, вышла на сцену в нетрезвом виде, не попадала в фонограмму и неадекватно себя вела. Артистка заявила, что её странное поведение объясняется побочным эффектом от антидепрессантов и снотворного.

Бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что намерен подать иск в отношении Чистяковой-Ионовой после её концерта в Красноярске. Ситуацию вокруг певицы он назвал «бешенством» и «беспределом» и добавил, что уход исполнительницы из коллектива «Глюк’oZa» также связан с её заявлениями и политическими взглядами.