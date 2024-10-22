Будапешт, 22 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Венгрия подтвердила информацию о том, что США предупредили Будапешт о готовящейся на 23 октября вооружённой акции в стране, сообщает издание Telex.

Global Look Press

«Венгерские спецслужбы и контртеррористический центр уделяют особое внимание проверке информации подобного характера и принятию необходимых мер», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, власти Венгрии получили от США информацию, что группа молодых людей обсуждала в интернете «проведение акции» с использованием оружия.

Акция планировалась на 23 октября, годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. В этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен выступить перед гражданами на открытой площадке в парке «Милленариш» в Будапеште.

По данным издания, 19–20 октября, сотрудники Антитеррористического центра Венгрии задержали в одном из пабов в Будапеште «полдюжины молодых людей». У них было обнаружено страйкбольное оружие. Позже пресс-служба правительства Венгрии сообщила, что молодые люди собирались приобрести и применить в ходе своей акции оружие.

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