Казань, 22 октября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Истребитель ВК России сопроводил борт председателя КНР Си Цзиньпина около Казани, сообщило 22 октября агентство Синьхуа.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Китайское издание Chinanews в свою очередь опубликовало фотографию истребителя, сделанную с борта самолёта председателя КНР.

Си Цзиньпин прилетел в Казань утром 22 октября. Он примет участие в саммите глав государств стран — членов БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, включая Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечалось также в сообщении.

Отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности, заявил Путин 18 октября на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Отношения Москвы и Пекина строятся на равноправной основе, с учётом интересов друг друга, и Россия исходит из того, что Китай её стратегический партнёр и союзник, подчеркнул президент.