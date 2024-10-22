Казань, 22 октября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передаёт Центральное телевидение Китая.

Алексей Никольский/РИА Новости

«В первой половине дня 22 октября по местному времени председатель КНР Си Цзиньпин специальным бортом прибыл в Казань для участия в 16-м саммите лидеров стран БРИКС», — говорится в сообщении телеканала.

Саммит пройдёт с 22 по 24 октября.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Казань прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Самолёт главы индийского правительства приземлился в международном аэропорту Казани. У трапа Моди встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Президент России Владимир Путин также прибыл в Казань. 22 октября он проведёт несколько двусторонних встреч с участниками саммита. Вечером запланирован неформальный обед для глав делегаций, в последующие два дня саммита также ожидаются двусторонние встречи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Всего на мероприятии ожидают участия 36 стран и шести международных организаций. Также запланирован визит генсека ООН Антониу Гутерриша.