Москва, 18 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Я уже много раз говорил, хочу ещё раз подчеркнуть, что российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире. Это, мне кажется, факт очевидный, такая позиция очень многими разделяется», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что отношения Москвы и Пекина строятся на равноправной основе, с учётом интересов друг друга. Россия, по словам президента, исходит из того, что Китай её стратегический партнёр и союзник.

Путин подчеркнул, что у России и Китая сложились уникальные доверительные отношения, что подтверждается и объёмом торговли.

«Что касается взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами: мы не лезем в эти вопросы», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября Путин в поздравительном послании по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между РФ и КНР заявил, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования.

5 июня Путин отметил, что отношения РФ и КНР основаны на глубинных интересах и не носят ситуативного характера. Российский лидер также уточнил, что Китай остаётся основным экономическим партнёром России.

16 мая Путин на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпиномв Пекине подчеркнул, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Кроме того, президент добавил, что в основе российско-китайских отношений лежат принципы доверия, равноправия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга.