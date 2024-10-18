Путин назвал отношения РФ и Китая главным фактором глобальной стабильности
Москва, 18 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.
«Я уже много раз говорил, хочу ещё раз подчеркнуть, что российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире. Это, мне кажется, факт очевидный, такая позиция очень многими разделяется», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что отношения Москвы и Пекина строятся на равноправной основе, с учётом интересов друг друга. Россия, по словам президента, исходит из того, что Китай её стратегический партнёр и союзник.
Путин подчеркнул, что у России и Китая сложились уникальные доверительные отношения, что подтверждается и объёмом торговли.
«Что касается взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами: мы не лезем в эти вопросы», — добавил Путин.
Как передавало ИА Регнум, 2 октября Путин в поздравительном послании по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между РФ и КНР заявил, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования.
5 июня Путин отметил, что отношения РФ и КНР основаны на глубинных интересах и не носят ситуативного характера. Российский лидер также уточнил, что Китай остаётся основным экономическим партнёром России.
16 мая Путин на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпиномв Пекине подчеркнул, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Кроме того, президент добавил, что в основе российско-китайских отношений лежат принципы доверия, равноправия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга.