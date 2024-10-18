Москва, 18 октября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, эта роль будет расти. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Москве.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве

«БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодня, но и совершенно очевидно, что эта роль будет только повышаться в дне завтрашнем. Страны, входящие в наше объединение, являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП», — сказал он.

Президент отметил, совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» (G7) и продолжает расти.

Путин напомнил, что в 1992 году показатель доли G7 в мировом ВВП составлял 45,5%, а стран БРИКС — 16,7%.

«А сейчас, 2023 год, наше объединение — 37,4%, а «Группа семи» — 29,3%. И разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться. Это неизбежно», — добавил российский лидер.

Он также обратил внимание на то, что по итогам 2024 года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%, что выше аналогичного показателя G7 (1,7%) и общемирового (3,2%).

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что доля БРИКС к 2028 году, согласно прогнозам, составит 38% мирового ВВП. Он уточнил, что при этом будет происходить снижение показателей ранее лидировавших стран G7.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал БРИКС привлекательным и более демократическим объединением для многих стран, чем западные «замкнутые клубы». По его словам, всё больше государств мира считают необходимым выстраивать отношения по-новому и не приемлют диктата одной страны в отношении другой.

Деловой форум БРИСК открылся в Москве 17 октября. Помощник президента Юрий Ушаков10 октября сообщал о планах Путина выступить на пленарном заседании форума. Он назвал мероприятие масштабным, напомнив, что в нём принимают участие как официальные представители стран БРИКС, так и бизнесмены. Фактически Деловой форум является составной частью саммита БРИКС.