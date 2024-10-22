Будапешт, 22 октября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Власти Венгрии получили от США информацию, что группа молодых людей обсуждала в интернете «проведение акции» с использованием оружия, передаёт издание Telex со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Belkin Alexey/Global Look Press

Акция, по этим данным, планировалась на 23 октября, годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. В этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует выступить перед гражданами на открытой площадке в парке «Милленариш» в Будапеште.

Предупреждение было передано около двух недель назад, сказано в сообщении.

«Ввиду международных событий последних месяцев, когда несколько ведущих политиков подверглись нападению со стороны вооруженных людей, венгерские службы и Контртеррористическая служба уделяют этому особое внимание, чтобы проверить информацию и принять необходимые меры», — отметили в Контртеррористической службе.

По данным агентства, в минувшие выходные, 19–20 октября, сотрудники Антитеррористического центра Венгрии задержали в одном из пабов в Будапеште «полдюжины молодых людей». У них было обнаружено страйкбольное оружие.

Позднее пресс-служба правительства Венгрии подтвердила получение предупреждения и принятие необходимых мер. По информации, полученной оперативным путём, молодые люди планировали приобрести и применить в ходе своей акции оружие, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, когда политик проводил встречу с жителями города Гандловы. Нападавший произвёл пять выстрелов, его задержали. В покушении обвинили активно поддерживающего киевский режим 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он признал свою вину.

В кандидата в президенты США Дональда Трампа стреляли во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания 13 июля. Политик был ранен в ухо. Стрелка, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, ликвидировали на месте. Сообщалось, что многие очевидцы заметили подозрительного человека с оружием и предупредили о нём сотрудников спецслужб, однако должной реакции от них не последовало.

На Орбана готовили покушение из-за его позиции по украинскому конфликту, заявил ранее в октябре заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин. Он отметил прямую связь этого потенциального покушения с нападениями на Фицо и Трампа. Речь идёт о политиках, неугодных западному мейнстриму, подчеркнул зампред правительства Сербии.