Дублин, 22 октября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин чётко обозначил позицию России касаемо появления ядерного оружия у Украины. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Владимир Путин чётко обозначил позицию России по вопросу наличия у Украины ядерного оружия. Этого никогда не произойдёт», — написал Боуз в соцсети X (бывшая Twitter).

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Путин на встрече со СМИ стран БРИКС подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия. Путин указал, что в современном мире создать ядерное оружие не так уж сложно, но неизвестно, способна ли на это Украина в её сегодняшнем состоянии.

Президент отметил, что ещё до перехода кризиса в горячую фазу украинское политическое руководство заявляло, что Киеву стоило бы иметь ядерное оружие. Путин подчеркнул, что любая подобная угроза вызовет ответ со стороны России.

Перед этим, 17 октября, немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника из сферы закупок оружия написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против России. Утверждалось, что у киевского режима якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия. При этом он заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Киева альтернативой вступлению в НАТО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова представителей киевского режима о потребности Украины в ядерном оружии и способности произвести его самостоятельно являются безумством.