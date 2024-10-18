Москва, 18 октября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.

РИА Новости/Александр Щербак/POOL

«Это опасная провокация, потому что <…>, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. <…> Могу сказать, что Россия этого (создания ядерного оружия на Украине. — Прим. ИА Регнум) не допустит ни при каких обстоятельствах», — сказал он.

Путин указал, что в современном мире создать ядерное оружие не так уж сложно, но неизвестно, способна ли на это Украина в её сегодняшнем состоянии.

Президент отметил, что ещё до перехода кризиса в горячую фазу украинское политическое руководство заявляло, что Киеву стоило бы иметь ядерное оружие. Путин подчеркнул, что любая подобная угроза вызовет ответ со стороны России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника из сферы закупок оружия написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против России. Утверждалось, что у киевского режима якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия. При этом он заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Киева альтернативой вступлению в НАТО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 октября заявил, что слова представителей киевского режима о потребности Украины в ядерном оружии и способности произвести его самостоятельно являются безумством.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 17 октября заявил, что сейчас Украина не в состоянии самостоятельно создать ядерное оружие и его Киеву могут передать только страны НАТО. Он добавил, что на Украине могут создать «грязную бомбу», в которой сочетают радиоактивные материалы с обычными взрывчатыми веществами.