Брюссель, 17 октября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО, заявил 17 октября глава киевского режима Владимир Зеленский.

EPA/ТАСС

«Или у Украины будет ядерное оружие, или мы должны быть в каком-либо альянсе. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем работающих альянсов», — сказал он на пресс-конференции после выступления на саммите в Брюсселе.

Также Зеленский сообщил, что затрагивал эту тему во время встречи с экс-президентом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в сентябре.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима представил Верховной раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Позднее в этот же день генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ещё преждевременно говорить о полной поддержке всех пунктов этого «плана победы». При этом он назвал это проект «сильным сигналом», который Запад принимает.

Дипломаты НАТО 16 октября заявили, что границы Украины необходимо чётко определить до её вступления в альянс. По их утверждению, это нужно, чтобы обозначить в каких обстоятельствах возможно задействовать пятый пункт устава блока о коллективной обороне, не допустив разночтений.