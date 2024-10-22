Токио, 22 октября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Сегодня мировая динамика направлена в сторону «Группы двадцати» (G20), где набирает влияние альянс БРИКС, в котором центральное место занимает Россия, а «Группа семи» (G7), напротив, ослабевает. Об этом 22 октября заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Sergey Elagin/Global Look Press

Он напомнил, что ранее страны «Большой семёрки» контролировали 80% мировой экономики, теперь их доля сократилась до 40%.

«Даже в этом проявляется, что G7 ослабла. А сила G20, в которую входит и Россия, растёт, эти страны занимают 80% мировой экономики. Индия, Китай, Бразилия, Южная Африка тоже входят в неё», ― процитировало «РИА Новости» парламентария.

Он также подчеркнул, что влияние БРИКС внутри G20 дальше будет ещё больше крепнуть. Судзуки добавил, что англосаксонское мышление и подходы США и Великобритании, ориентированные на поиск врага, уже неактуальны. При этом влияние России будет только усиливаться, отметил депутат. Об этом свидетельствует и то, что саммит БРИКС проводится в российском городе, заявил Судзуки.

«То, что саммит проходит в России, является доказательством потенциальной силы России и её подавляющего преимущества. Если бы в стране не было стабильности, саммит не смогли бы провести», ― подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА Регнум, трёхдневный XVI саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. На нём будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Также запланирован визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры БРИКС обсудят механизм предоставления статуса партнёра организации, который станет этапом подготовки желающих стать полноценным членом сообщества. Также на встрече БРИКС+ лидеры затронут вопросы продовольственной и энергетической безопасности, особое внимание будет уделено эскалации на Ближнем Востоке.

Кроме того, лидеры стран мирового большинства обсудят острейшие кризисы на планете, формирование многополярности, реформу международной финансовой системы, развитие межбанковской кооперации, расширение взаиморасчётов в национальных валютах.

Президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит. Во встрече «БРИКС+/Аутрич», которая пройдёт в последний день саммита, примут участие представители почти 40 стран, в том числе лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, главы исполнительных органов ряда международных организаций.

Российский лидер 18 октября подчеркнул, что БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, и эта роль будет только возрастать. По словам Путина, практика показала, что расширение межгосударственного объединения БРИКС является правильным шагом, так как оно повышает авторитет и влияние организации в мире.