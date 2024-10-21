Москва, 21 октября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. На предстоящем саммите БРИКС в Казани будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Об этом 21 октября сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

По его словам, лидеры БРИКС на саммите обсудят механизм предоставления статуса партнёра организации, который станет этапом подготовки желающих стать полноценным членом сообщества.

«Мы ожидаем участие представителей 36 стран и руководство шести международных организаций. Конкретно можно сказать, что будут присутствовать из этих 36 стран 22 лидера. То есть 22 делегации будут на саммите представлены на высшем уровне», — добавил Ушаков.

Кроме того, на встрече БРИКС+ лидеры обсудят вопросы продовольственной и энергетической безопасности, особое внимание будет уделено эскалации на Ближнем Востоке, уточнил Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите в Казани 22–24 октября уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Президент РФ Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, отмечалось также в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что график Путина на саммите включает множество встреч, которые в течение нескольких дней будут проходить «с утра до ночи». Запланированы как двусторонние, так и многосторонние переговоры, отметил он.