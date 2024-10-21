На саммите БРИКС будут представлены 36 стран, сообщил Ушаков
Ушаков: на саммите БРИКС будут представлены 36 стран
Москва, 21 октября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. На предстоящем саммите БРИКС в Казани будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Об этом 21 октября сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, лидеры БРИКС на саммите обсудят механизм предоставления статуса партнёра организации, который станет этапом подготовки желающих стать полноценным членом сообщества.
«Мы ожидаем участие представителей 36 стран и руководство шести международных организаций. Конкретно можно сказать, что будут присутствовать из этих 36 стран 22 лидера. То есть 22 делегации будут на саммите представлены на высшем уровне», — добавил Ушаков.
Кроме того, на встрече БРИКС+ лидеры обсудят вопросы продовольственной и энергетической безопасности, особое внимание будет уделено эскалации на Ближнем Востоке, уточнил Ушаков.
Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите в Казани 22–24 октября уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.
Президент РФ Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, отмечалось также в сообщении.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что график Путина на саммите включает множество встреч, которые в течение нескольких дней будут проходить «с утра до ночи». Запланированы как двусторонние, так и многосторонние переговоры, отметил он.