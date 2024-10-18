Москва, 18 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Практика показала, что расширение межгосударственного объединения БРИКС является правильным шагом, так как оно повышает авторитет и влияние организации в мире. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран — участниц объединения.

Максим Богодвид/РИА Новости

По словам главы государства, практика показала, что организация движется в правильном направлении

«Практика показывает, что мы сделали хороший и верный шаг с точки зрения расширения. Абсолютно убеждён, что это будет повышать интерес к организации, влияние в мире и авторитет. Мы это уже видим», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 октября российский лидер заявил, что рост экономики стран — участниц БРИКС будет всё меньше зависеть от внешнего влияния. По словам главы государства, входящие в объединение государства фактически являются драйверами экономического мирового роста.

Путин также подчеркнул, что БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, и эта роль будет только возрастать. Он добавил, что совокупный ВВП организации составляет свыше 60 трлн долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» и продолжает увеличиваться.