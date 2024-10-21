Белгород, 21 октября, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Вечером 21 октября в течении часа десяти минут силами ПВО была пресечена попытка киевских боевиков совершить террористическую атаку в Белгородской области. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

Global Look Press

Российские военные в период с 20:30 до 21:40 мскм уничтожили в небе над регионом четыре беспилотника ВСУ самолётного типа.

О последствиях падения обломков БПЛА не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских дронов над регионами России. Больше всего беспилотных летательных аппаратов было сбито над Ростовской областью — 11. Ещё четыре — над территорией Брянской области, два — над Курской областью и один — над территорией Орловской области.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли свыше 260 военных на курском направлении. Уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин.

Российские десантники 21 октября заняли опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив группу пехоты украинской армии. Десантники стреляли напрямую из автоматических пушек калибра 30 мм с расстояния от 30–40 до 1,5 тыс. метров.