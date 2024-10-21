Москва, 21 октября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Российские десантники заняли опорный пункт противника в курском приграничье, уничтожив группу пехоты ВСУ. Об этом сообщили 21 октября журналистам в Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что задача по уничтожению группы пехоты в опорном пункте, оборудованном в одном из приграничных районов Курской области, была поручена бронегруппе отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. Бойцы рано утром выдвинулись в заданный район на БМП-2.

«После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ, был высажен десант из штурмовых подразделений», — говорится в сообщении.

По словам механика-водителя БМП-2 с позывным Бес, нужно было скрытно подобраться к позициям противника и открыть огонь. Десантники стреляли напрямую из автоматических пушек калибра 30 мм с расстояния от 30-40 до 1,5 тыс. метров.

После уничтожения живой силы ВСУ штурмовая группа успешно заняла опорный пункт. Затем мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинских формирований, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал об уничтожении бойцов ВСУ, которые развернули флаг над газовой насосной станцией в курской Судже. По его словам, эту группу ликвидировали в течение нескольких дней, а двоих выживших взяли в плен.

По данным Минобороны РФ на 20 октября, ВСУ уже потеряли более 25 тыс. бойцов и 167 танков на курском направлении.