Москва, 21 октября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли свыше 260 военных на курском направлении. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также украинская армия лишилась шести орудий полевой артиллерии, четырёх автомобилей и двух станций радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 10 бригад ВСУ в районах Агронома, Александрии, Волфино, Гоголевки, Гуево, Дарьино, Кремяного, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Михайловки, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Олешни и Свердликово.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 25 420 военнослужащих, 169 танков, 84 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортёра.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России ночью 21 октября отразили контратаку противника в Курской области. В ходе неудачной попытки контратаки в районе Новоивановки ВСУ потеряли до 15 человек и танк.

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что основные силы американской частной военной компании Forward Observation Group (FOG) были выведены из Курской области в первую неделю боёв. По его словам, FOG отвела своих наёмников с курского направления, потому что «не получился план блицкриг». Позже ЧВК вернула под Курск только небольшие силы.

Российские десантники 21 октября заняли опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив группу пехоты украинской армии. Десантники стреляли напрямую из автоматических пушек калибра 30 мм с расстояния от 30–40 до 1,5 тыс. метров.