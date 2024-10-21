В ночь на 21 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских дронов над регионами России. По данным Минобороны, больше всего беспилотных летательных аппаратов было сбито над Ростовской областью — 11. Ещё четыре — над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области. Таким известием ознаменован новый, 970-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Тем временем расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожили бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) лесополосе, соответствующие видеокадры 21 октября обнародовали в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924156" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

А на авдеевском направлении расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Центральной группировки войск в ходе поддержки штурмовиков поразил укреплённые позиции ВСУ.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.