Варшава, 21 октября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. После завершения конфликта на Украине Польше придётся заново выстраивать отношения с Россией. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.

Global Look Press

«Окончание вооружённой фазы конфликта должно привести к тому, что Западу, и прежде всего США, предстоит искать способ сосуществования с РФ. Первым шагом могут стать ослабления санкций. При этом политика Варшавы должна учитывать реальное положение дел, а не обслуживать интересы других государств», — отмечено в статье.

Автор материала Лех Мажевский также предложил Польше принять непосредственное участие в возрождении экономических отношений России с западными странами.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что многие на Западе ждут, когда завершится конфликт на Украине, чтобы возобновить бизнес с Россией.

В июне агентство Reuters распространило информацию, согласно которой Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить «линию обороны» вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Евросоюз от мнимых угроз со стороны Москвы. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала странам Прибалтики реализовывать их идею «шипами внутрь».

12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск призвал укрепить забор на польско-белорусской границе. По его словам, укрепление ограждений на государственной границе прервёт череду смертей нелегальных мигрантов при попытке её преодолеть.

В мае Туск утверждал, что власти страны намерены потратить 10 млрд злотых (2,5 млрд долларов) на проекты по усилению безопасности восточных границ. По его словам, речь идёт о строительстве фортификационных укреплений, а также о модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.