Москва, 27 июня, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила странам Прибалтики реализовывать их идею линии обороны Евросоюза на границе с Россией и Белоруссией «шипами внутрь».

TASS /ZUMA

«Главное, чтобы шипами внутрь», — написала дипломат в Telegram-канале.

Так Захарова отреагировала на сообщение агентства Reuters, в котором говорилось о том, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Евросоюз от мнимых угроз со стороны Москвы.

По данным агентства, в письме председателю ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 27 июня, лидеры четырёх стран, граничащих с Россией и Белоруссией, заявили, что проект по якобы защите блока с населением 450 млн человек потребует финансовой поддержки всех членов.

При этом сообщалось, что некоторые европейские дипломаты оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Белоруссией примерно в €2,5 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что действия западных стран против России приближают Запад к точке невозврата. Он предупредил, что реакция Москвы станет для таких государств «болезненной». Дипломат указал, что это станет ответом на внешнеполитическую вседозволенность и безнаказанность со стороны Запада.