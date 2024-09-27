Варшава, 27 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Многие на Западе ждут, когда завершится конфликт на Украине, чтобы возобновить бизнес с Россией, заявил 27 сентября в интервью телеканалу Polsat News президент Польши Анджей Дуда.

SOPA Images/Global Look Press Анджей Дуда

Он призвал собеседника и зрителей «не обманываться» по данному вопросу.

«Многие сегодня ждут окончания этой войны, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», — сказал президент Польши.

Как передавало ИА Регнум, эксперты ранее отмечали, что ряд западных компаний, которые объявили об уходе из России после начала спецоперации на Украине, отказались от этих планов. По данным оценкам, в РФ продолжают работать более 2,1 тыс. транснациональных корпораций. По словам научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александры Прокопенко, развитие экономики РФ и рост доходов населения сделали страну более привлекательной для крупных компаний.

В мае 2023 года президент Владимир Путин указал, что уход ряда западных компаний из России помог развитию российского бизнеса. Иностранные производители доминировали по ряду направлений, что мешало отечественным предпринимателям, но после начала СВО многие ниши экономики оказались свободны для российских производителей, сказал глава государства.

Российские предприятия, пришедшие на смену иностранным, прекратившим работу в РФ, действуют более эффективно и способствуют заметному росту ВВП страны, заявил Путин в сентябре 2024 года на совещании с правительством.