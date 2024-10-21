Киев, 21 октября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл на Украину, чтобы встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским и подчеркнуть обязательства Вашингтона по оказанию Киеву военной поддержки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 21 октября на сайте Пентагона.

IMAGO/Julien Becker/Global Look Press

«Министр обороны Ллойд Остин сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с её лидерами и вновь подчеркнуть помощь со стороны США», — отметили в ведомстве.

Остин вновь заявит, что США намерены предоставлять Киеву всё необходимое для ведения боевых действий. Его визит на Украину — четвёртый по счёту, уточнили в Пентагоне.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Остин в ходе необъявленного визита на Украину не сделает новых заявлений о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь России. По информации издания, глава Пентагона намерен только продемонстрировать «твёрдую приверженность США военным усилиям».

Как сообщало ИА Регнум, одна из высокопоставленных чиновниц минобороны США 10 октября заявила, что американские власти из-за риска эскалации сохраняют ограничения для ВСУ на дальнобойные удары западными ракетами вглубь России.

Президент США Джо Байден 18 октября заявил, что на Западе не пришли к единому мнению по вопросу, можно ли разрешить украинской армии применять дальнобойное иностранное вооружение для ударов вглубь российской территории. При этом Зеленский на протяжении нескольких месяцев пытается добиться снятия ограничений.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 19 октября перед встречей министров обороны стран напомнил, что пока Брюссель придерживается позиции, что каждая страна ЕС должна сама принимать решение по использованию поставленного Украине оружия.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий заявления о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь российской территории, так как на практике это означает прямое участие стран НАТО в конфликте. Он подчеркнул, что Москва примет решения исходя из угроз, которые возникнут перед ней.