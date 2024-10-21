Вашингтон, 21 октября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита на Украину не сделает новых заявлений о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь России. Об этом 21 октября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

US Joint Staff/Global Look Press Ллойд Остин

Издание отметило, что глава Пентагона намерен только продемонстрировать «твёрдую приверженность США военным усилиям».

«Министр обороны Ллойд Остин прибыл в Киев <…> без новой военной помощи или разрешения её силам использовать ракеты дальнего радиуса действия на территории России», — говорится в публикации.

Также сообщается, что, вероятно, это будет последний визит Остина на Украину в качестве главы минобороны.

Глава Пентагона прибыл на Украину 21 октября с необъявленным визитом. По данным CNN, ожидается встреча Остина с главой киевского режима Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Предполагается, что стороны обсудят военные нужды Украины и поддержку страны со стороны США в течение следующего года.

Как передавало ИА Регнум, одна из высокопоставленных чиновниц минобороны США 10 октября заявила, что американские власти из-за риска эскалации сохраняют ограничения на дальнобойные удары киевской армии западными ракетами вглубь России. По её словам, позиция Вашингтона в этом вопросе осталась неизменной.

Президент США Джо Байден 18 октября заявил, что на Западе не пришли к единому мнению по вопросу, можно ли разрешить украинской армии применять дальнобойное иностранное вооружение для ударов вглубь российской территории. При этом Зеленский на протяжении нескольких месяцев пытается добиться снятия ограничений.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 19 октября перед встречей министров обороны стран напомнил, что пока Брюссель придерживается позиции, что каждая страна ЕС должна сама принимать решение по использованию поставленного Украине оружия.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий заявления о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь российской территории, так как на практике это означает прямое участие стран НАТО в конфликте. Он подчеркнул, что Москва примет решения исходя из угроз, которые возникнут перед ней.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия») 9 октября заявил, что Россия не оставит без ответа удары по своей территории дальнобойным оружием. Это касается не только Украины, подчеркнул парламентарий.