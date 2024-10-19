Неаполь, Италия, 19 октября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 19 октября перед встречей министров обороны стран G7 в итальянском Неаполе заявил, что они в том числе планируют затронуть вопрос о разрешении Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории РФ.

Zuma/TASS Встреча министров обороны стран «Группы семи» в Неаполе

«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие — нет. <…> Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — процитировало его «РИА Новости».

Пока Брюссель придерживаются позиции, что каждая страна ЕС должна сама принимать решение по использованию поставленного Украине оружия, напомнил глава европейской дипломатии.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден 18 октября заявил, что на Западе не пришли к единому мнению по вопросу, можно ли разрешить украинской армии применять дальнобойное иностранное вооружение для ударов вглубь российской территории. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский на протяжении нескольких месяцев пытается добиться снятия ограничений.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий заявления о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь российской территории, так как на практике это означает прямое участие стран НАТО в конфликте. Он подчеркнул, что Москва примет решения исходя из угроз, которые возникнут перед ней.

25 сентября Путин заявил, что необходимо предусмотреть в ядерной доктрине РФ агрессию против страны со стороны неядерного государства, если его поддерживает ядерная держава. Также он отметил, что нужно прописать возможность ядерного ответа на нападение при использовании обычного оружия, если возникает критическая угроза суверенитету России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 октября сообщил, что механизм, о котором рассказал российский лидер, начнёт действовать сразу, как только украинские войска будут наносить удары западным оружием вглубь территории России. В Пентагоне 10 октября сообщили, что США сохранят ограничения на использование Киевом американского оружия, так как есть риск эскалации конфликта.