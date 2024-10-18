Вашингтон, 18 октября, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Западные страны на данный момент не достигли консенсуса по вопросу разрешения Украине применять дальнобойное иностранное вооружение для ударов вглубь территории России. Об этом 18 октября заявил президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в беседе с журналистами в завершение своего однодневного визита в Германию.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

«Прямо сейчас нет единого мнения по вопросу оружия дальнего радиуса действия», — приводит слова Байдена агентство Reuters.

Отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже в течение нескольких месяцев пытается добиться от западных союзников разрешения на применение дальнобойного вооружения.

Как передавало ИА Регнум, ранее представители Пентагона неоднократно объясняли, что власти Соединённых Штатов не готовы снять ограничения на удары ВСУ вглубь России из-за риска эскалации конфликта. При этом, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, каждая страна — член блока должна принимать решение в этом вопросе в частном порядке.

По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, удары украинских боевиков вглубь территории России с использованием западного оружия повлекут потенциально самоубийственные риски для Соединённых Штатов.

В сентябре президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь российской территории. По его словам, в действительности западные страны обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

25 сентября глава российского государства предложил обновить ядерную доктрину страны. В новой версии агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. При этом основанием для ядерного ответа может послужить критическая угроза суверенитету России при агрессии в её отношении с использованием обычных вооружений.