Москва, 21 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провёл личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, в ходе которой рассказал о развитии отношений между государствами в различных сферах, а также о своём личном отношении к российскому лидеру.

Артем Геодакян/РИА Новости Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян

«Отношения между Москвой и Абу-Даби качественно развиваются, особенно в сфере экономики и торговли, энергетики и в других направлениях. Мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения ещё более высоких показателей», — сказал он.

Он уточнил, что товарооборот по сравнению с 2018 годом значительно вырос. Если не брать во внимание нефтяную сферу, объём торговли увеличился с 2,5 млрд долларов в 2018 году до 11 млрд долларов в 2023-м. Путин также отметил значительное увеличение туристического обмена между Россией и ОАЭ.

«Мы постоянно остаёмся на связи в последний год, я очень высоко ценю наши отношения с Вами как на личном уровне, так и на уровне рабочего взаимодействия», — добавил Нахайян в адрес Путина.

Он подчеркнул, что эта встреча уже третья за полтора года. В предыдущий раз президент ОАЭ посещал Россию в июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как передавало ИА Регнум, Нахайян прибыл в Россию 20 октября. А 21 октября лидеры провели официальные переговоры в Кремле. Они были посвящены двустороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

На встрече с президентом ОАЭ Владимир Путин указал на рост товарооборота между двумя странами за последние три года. Также глава российского государства поблагодарил президента ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису, в том числе в обмене пленными. Со своей стороны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы в отношениях между Россией и ОАЭ удаётся решать благодаря хорошим отношениям с президентом РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 октября сообщил, что доверительные и дружеские отношения между президентом России и президентом ОАЭ позволяют обсуждать самые серьёзные вопросы даже в неформальной обстановке.