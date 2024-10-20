Ново-Огарево, Московская область, 20 октября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за помощь в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису, в частности, в обмене пленными.

Артем Геодакян/ТАСС

«Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными. Имею в виду и последний обмен», — сказал Путин на встрече с президентом ОАЭ в Ново-Огарёве.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. Посредническую роль в возвращении российских военных сыграли ОАЭ.

17 июля Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «95 на 95». В Минобороны РФ отметили, что возвращение на родину 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, произошло при посредничестве ОАЭ.

Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вечером 20 октября прибыл в Москву для встречи с Путиным. Его привезли на российском автомобиле Aurus, сопровождая на мотоциклах. Столицу по пути кортежа украсили в цвета флага ОАЭ.

Путин в ходе неформальной встречи с президентом ОАЭ в Ново-Огарёве отметил, что все договорённости между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами выполняются.