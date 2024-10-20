Ново-Огарево, Московская область, 20 октября, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Многие вопросы в отношениях Абу-Даби и Москвы удаётся решать благодаря хорошим отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 20 октября заявил на неформальной встрече с российским лидером в Ново-Огарёве президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

РИА Новости/Михаил Метцель/POOL

«Личные отношения между нами позволяют нам решать очень много вопросов», — сказал глава ОАЭ.

Путин отметил, что отношения между странами развиваются по всем направлениям. Растёт поток туристических обменов, стороны уделяют много внимания взаимодействию в гуманитарной сфере и в области культуры.

Как передавало ИА Регнум, Нахайян прибыл в Россию 20 октября. Его официальный визит начнётся 21 октября. Он также будет участвовать в саммите БРИКС в Казани.

Путин на встрече с Нахайяном отметил рост товарооборота между ОАЭ и РФ за последние три года. Он также указал на то, что темпы по итогам семи месяцев 2024 года снизились и это обсудят на уровне межправкомиссии.

Российский президент также поблагодарил высокого гостя за помощь при обмене пленными с Украиной.