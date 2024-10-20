Москва, 20 октября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вечером 20 октября прибыл в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

РИА Новости/Сергей Савостьянов

Высокого гостя везут на российском автомобиле Aurus, сопровождая на мотоциклах, отметил Telegram-канал RIA_Kremlinpool. Столицу по пути кортежа украсили в цвета флага ОАЭ.

Как передавало ИА Регнум, на 20 октября запланирован ужин Путина и Нахайяна в неформальной обстановке. Официальный визит резидента ОАЭ начнётся на следующий день. 22 октября он продолжит общаться с российским лидером на саммите БРИКС в Казани.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президенты РФ и ОАЭ обсудят сотрудничество двух стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В мае Путин заявил, что и Россия, и арабские государства заинтересованы в развитии сотрудничества. Дружеские отношения между странами отвечают их интересам в сфере безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях.