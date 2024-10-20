Ново-Огарево, Московская область, 20 октября, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами вырос в три раза за последние три года. Об этом 20 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформальной встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«За последние три года товарооборот увеличился в три раза. Правда, за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения. Это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии», — сказал Путин.

Он добавил, что тем не менее отношения двух стран развиваются по всем направлениям.

Как передавало ИА Регнум, Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вечером 20 октября прибыл в Москву для встречи с Путиным. Его привезли на российском автомобиле Aurus, сопровождая на мотоциклах. Столицу по пути кортежа украсили в цвета флага ОАЭ.

Путин в ходе неформальной встречи с президентом ОАЭ в Ново-Огарёве отметил, что все договорённости между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами выполняются.