Курск, 21 октября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен украинских разведчиков, похищавших мирных жителей в Курской области. Об этом 21 октября рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он уточнил в беседе с ТАСС, что речь идёт о бойцах из 61-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), у которых на камерах были видеозаписи с пытками гражданских и российских военных.

«На экшн-камерах мы видели, как они их как скот пытаются вывозить. Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», — поделился командир отряда.

Как сообщало ИА Регнум, по словам военнослужащего с позывным Аид, ВСУ привлекли для атак на Курскую область бойцов 14 своих бригад и батальонов, а также подразделения наёмников, включая членов западных частных военных компаний (ЧВК). По словам военного, Киев перебросил на курское направление почти все боеспособные подразделения, в том числе 47-ю бригаду, которая использовалось противником для боёв на всех участках специальной военной операции.

Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт 6 октября рассказал, что боевики ВСУ расстреливали мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться в сторону российских позиций. Он подчеркнул, что в таких случаях бойцы ВС России шли в атаку, чтобы ликвидировать тех, кто стрелял в гражданских лиц.

Беженец из Курской области по имени Дмитрий рассказал, что польские наёмники ВСУ в Судже собрали толпу мирных жителей и на их глазах расстреляли безоружных людей. По его словам, во время стрельбы возникла суматоха и два человека смогли сбежать. Они шли по болотам в сторону Льгова.

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев 10 октября сообщил, что украинские военные захватили в плен мирных жителей района, которые остались на занятых территориях. Их удерживают в школе-интернате города Суджи.

Украинские формирования атаковали Курскую область 6 августа. 20 октября Минобороны РФ объявило, что ВСУ потеряли с начала боёв на этом направлении 25 050 военнослужащих, 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортёра, 964 боевые бронированные машины и 660 автомобилей.