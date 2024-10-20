Курск, 20 октября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 25 тыс. военнослужащих с начала боевых действий на курском направлении. Об этом 20 октября сообщили в Минобороны РФ.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 050 военнослужащих, 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортёра, 964 боевые бронированные машины, 660 автомобилей», — заявили в ведомстве.

Российскими военными были уничтожены 210 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять американских HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 50 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО.

Также украинская армия лишилась 22 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября экипажи вертолётов Ка-52М российской армии сорвали ротацию формирований ВСУ в курском приграничье. Был нанесён удар по бронированной технике и живой силе. Наводчик подтвердил уничтожение цели. Вертолёты после выполнения задачи успешно вернулись на аэродром базирования.

В тот же день сдавшийся в плен украинский военный Александр Чмиль заявил, что командование ВСУ предупредило формирования, находящиеся в Курской области, о невозможности их эвакуировать, так как пути отступления отрезаны. Также к его подразделению прекратился подвоз продуктов и боеприпасов, бойцы в результате пошли сдаваться в плен.